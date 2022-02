Andere artikelen







Het meisje uit de trein. Heel mooi boek, een beetje een tranentrekker maar ik heb het achter elkaar uitgelezen. Samenvatting De Zuid-Afrikaanse Irma Joubert, voorheen geschiedenisdocent, is zowel in Nederland als internationaal een succesvol auteur van historische romans. Met Het meisje uit de trein bereikte ze ruim 150.000 lezers. Jakob, een jonge Poolse verzetsstrijder, heeft zijn aanslag op een Duitse gevechtstrein tot in de puntjes voorbereid. De trein blijkt niet gevuld met oorlogsmaterieel, maar met Joden op weg naar Auschwitz...



De zesjarige Gretl is de enige overlevende. Verteerd door schuldgevoelens neemt Jakob haar het meisje uit de trein mee. Drie jaar lang woont ze bij zijn familie, en houden Gretl en Jakob elkaars geheim verborgen. Na de oorlog stuurt Jakob haar naar Zuid-Afrika in de hoop haar een goede toekomst te geven.



'Een prachtig boek, dat enigszins doet denken aan Haar naam was Sarah.' - Nederlands Dagblad





